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بنك الاسكان يطلق حملة “إنت الربحان” مع برنامج حسابات توفير مستقبلي

5 مارس 2024
بنك الاسكان يطلق حملة “إنت الربحان” مع برنامج حسابات توفير مستقبلي

وطنا اليوم:أطلق بنك الإسكان حملة جديدة لبرنامج جوائز حسابات توفير “مستقبلي” الموجه لعملائه تحت سن 18 عاما بعنوان “إنت الربحان”، متضمنة جوائز أسبوعية وشهرية وربعية، بالإضافة لجوائز كبرى نهاية العام تتراوح ما بين العينية والنقدية لتغطية تكاليف الدراسة للرابحين.
ويقدم البنك من خلال الحملة 10 ساعات ذكية لـ10 رابحين أسبوعياً، و10 أجهزة (بلاي ستيشن 5) لـ10 رابحين شهرياً، بالإضافة لـ5 أجهزة آيباد لـ5 رابحين في كل ربع. كما ويقدم البنك جائزته الكبرى وهي عبارة عن تغطية مالية لرسوم التعليم لـ 5 رابحين لكل منهم 4 آلاف دينار في نهاية العام.
وتهدف الحملة التي تستمر حتى نهاية العام، إلى تعزيز ثقافة الادخار من أجل ضمان حياة مالية مستقرة بتخطيط مسؤول، ومكافأة المدخرين في حساب توفير “مستقبلي”، وتحفيز أقرانهم للاقتداء بهم في ما يتعلق بإدارة أموالهم بشكل سليم. وتشترط الحملة للتأهل للربح بجوائزها ومضاعفة فرص الربح ضمنها، الحفاظ على الحد الأدنى في أرصدة الحسابات وتغذيتها فقط.
ويتميز حساب توفير “مستقبلي” بالعديد من المزايا التي تشمل الفوائد الدورية، وإمكانية إصدار بطاقة فيزا الدفع المباشر لصالح المدخر، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من خدمات البنك الإلكترونية، والإعفاء من عمولة تدني الرصيد.
ويشار إلى أن البنك يخصص لعملائه تحت 18 عاماً فرعاً متخصصاً لخدمتهم مع تجهيزات عصرية، وهو فرع “Iskan Young”، الذي يقدم لهم تجربة مصرفية تفاعلية استثنائية، تمتزج بها الخدمات المصرفية المميزة وخدمات التوعية المالية والنشاطات الترفيهية الهادفة.


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