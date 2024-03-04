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3 شهداء بقصف إسرائيلي على لبنان

5 مارس 2024
3 شهداء بقصف إسرائيلي على لبنان

وطنا اليوم _قتل 3 عناصر من الدفاع المدني وجرح عنصر رابع، مساء اليوم الاثنين، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني في بلدة عديسة اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل.

وأفاد مصدر أمني لبناني  في بيروت” عن تسجيل قصف مدفعي على مزرعة بسطرا في بلدة كفرشوبا اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.

وقال” إن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق ليلا فوق كسروان في ضاحية بيروت الشرقية على علو منخفض”.


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