بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

القسام تكشف عن عمليات نوعية اليوم الاثنين

5 مارس 2024
القسام تكشف عن عمليات نوعية اليوم الاثنين

وطنا اليوم_أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استيلاءها على طائرتين مسيرتين تتبعان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانتا في مهمة استخباراتية بمنطقة المعسكر غرب خان يونس.

وقالت الكتائب في بيان لها مساء اليوم الإثنين، إنّ مجاهديها فجروا 4 دبابات اسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف الياسين 105 في حي الأمل بغزة.

كما استهدف المجاهدون قوة لجيش الاحتلال متحصنة في منزل بحي الأمل في غزة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح

وأكدت أنّ المقاتلين قنصوا جنديين من مسافة صفر في ذات الحي فأرديا قتيلين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:21

شاهد : لقطات مثيرة بكواليس فيلم ليبي حاز شهرة واسعة عن المقاطعة

15:19

اليرموك: معرض وتمارين إسعاف وإنقاذ احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني- صور

15:13

معظمها مواد رمضانية .. عروض وتخفيضات على سلع بالاستهلاكية المدنية

15:09

إعلان الدورة البرامجية للإذاعة والتلفزيون خلال رمضان

15:03

ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة

14:59

“اليرموك” تستضيف أول نشاط للمعهد الفرنسي الرّحال في إقليم شمال

14:56

مهيدات: استمرارية برامج التثقيف بتطبيق معايير التصنيع الغذائي الجيد تعزز اعتمادية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية

14:42

40.5 ألف سائح إسرائيلي زاروا الأردن في 2024 (أرقام رسمية)

14:39

مدارس خاصة: دوام المدارس الحكومية في رمضان لا يناسبنا

14:32

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال رمضان

14:27

البنك العقاري المصري العربي وشركة نتورك إنترناشيونال يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير خدمات متطورة

14:20

رقعة الاحتجاجات في الشمال السوري تتوسع ومطلبها .. إسقاط الجولاني

وفيات
وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور