بعد انباء عن تدهور صحة “نتنياهو” وإلغاء جدول أعماله اليوم .. بيان يوضح

وطنا اليوم_نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، ما أوردته صحف عبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو، اضطر لإلغاء جدول أعماله بالكامل اليوم بعد تدهور صحته.



وقال المكتب في بيان :”نرفض الأخبار الكاذبة المتعلقة برئيس الوزراء نتنياهو، رئيس الوزراء أصيب بالأنفلونزا الموسمية التي أصابت عددا كبيرا من موظفي المكتب”.

وأشار إلى أن نتنياهو خضع لفحوصات مساء اليوم من قبل طبيبه الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتش وأظهرت نتائج الفحص أن حالته جيدة.



وتابع :”يواصل رئيس الوزراء نتنياهو باستمرار اتخاذ القرارات وإجراء المشاورات وقيادة الحرب وإدارة جميع شؤون الدولة”.