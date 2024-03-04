الرئيس الشيشاني رمضان قديروف: الأردن سيساعدنا

وطنا اليوم_قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف اليوم الاثنين، إن الأردن سيساعد صندوق الدعم الشيشاني الإقليمي بتسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الممر الجوي الأردني.



وكتب قديروف عبر “تلغرام”: ” سيقوم صندوق “أحمد قديروف” الاجتماعي الإقليمي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الممر الجوي الأردني، حيث تم التوصل إلى اتفاقية بهذا الصدد خلال اجتماع جلالة الملك عبدالله الثاني في الأردن مع وزير الشباب الشيشاني أحمد قديروف.



وأضاف:” تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إيصال جزء معين من إجمالي مساعدات الصندوق عبر الممر الجوي الأردني عن طريق إسقاط الحاويات جوا بواسطة الطيران في المناطق الأكثر تضررا من نقص في المواد الغذائية”.



وأعرب وزير الشباب الشيشاني أحمد قديروف عن رغبته في المشاركة شخصيا في هذه المهمة الإنسانية.