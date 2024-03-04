صندوق استثمار أموال الضمان يلتقي جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:زار رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للاطلاع على الية عمل الصندوق ومشاريعه وخططه المستقبلية.

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من مدراء الصندوق، قال رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه ان الصندوق حقق اداء جيدا، حيث ارتفع حجم الموجودات خلال العام الماضي بقيمة 1.1 مليار دينار ليصل الى حوالي 14.9 مليار دينار نهاية العام 2023 مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022 وبنسبة نمو 7.6%، وذلك بحسب البيانات المالية الأولية للعام 2023. كما ارتفع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية بنسبة 17.3%، ليصل الى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام 2023، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار نهاية العام 2022.

وبين ان الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية للصندوق يعتبر مؤشرا هاما على تعافي الاقتصاد الوطني من تبعات جائحة كورونا على الرغم من الظروف الإقليمية الراهنة. واضاف إن الصندوق يدير استثماراته بشكل مسؤول، للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتتمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة من المشتركين والمتقاعدين. مؤكدا على ان الصندوق يتبنى منظور طويل الاجل لخلق اثر ايجابي مستدام لأعماله واستثماراته ماليا ومؤسسيا وبيئيا واجتماعيا.

وردا على استفسار حول الاستثمار في سندات الخزينة الأردنية، بين كناكريه ان الصندوق يستثمر في السندات التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن الحكومة، وفق الية معتمدة للمفاضلة بين العروض المقدمة من المشاركين بتلك المزادات. مبيناً ان الحكومة ملتزمة بتسديد فوائد السندات دورياً لجميع حاملي السندات ومنهم صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تسديد قيمة السندات عند استحقاق آجالها. وأشار الى ان حوالي 60% من اجمالي دخل الصندوق قد جاء من محفظة السندات وبقيمة 483.7 مليون دينار.

وناقش الحضور استثمارات الصندوق التي تتوزع في قطاعات حيوية أبرزها القطاع المصرفي، التعدين، الصناعات الدوائية، الطاقة، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري، والمناطق التنموية بالإضافة الى تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات عبر نافذة التأجير التمويلي، والتي تتوزع جغرافيا على مختلف محافظات المملكة.

وأشار كناكريه إلى الجهود التي يتم بذلها لتعظيم حجم وقيمة موجودات الصندوق، مبيناً أنه أعاد افتتاح أحد الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي بعد توقيع عقد مع مستثمر محلي لإعادة تشغيله تحت اسم تجاري “عمان برادايس”، والذي يوفر 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مدربة ومؤهلة. بالإضافة الى إعادة صيانة وتشغيل الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي لدورها الهام في تفعيل النشاط الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

واطلع رئيس واعضاء الجمعية على استثمارات الصندوق في القطاع الزراعي في منطقة المدورة في محافظة معان والتي يتم إدارتها وتشغيلها من قبل الكفاءات الأردنية. وينتج المشروع الزراعي عدة محاصيل أبرزها القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والأعلاف الحيوانية. ويوفر المشروع ما يزيد عن 110 فرصة عمل لمهندسين وعمال زراعين، 90% منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50% منها لسيدات المجتمع المحلي.

وأكد الحضور على أهمية استمرار الصندوق بعمله وفق أسس مهنية مدروسة والتي مكنته من تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، وعلى انفتاحه على المؤسسات الوطنية والاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير رسالته للجمهور والاضاءة على الاثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة لاستثماراته لان ذلك يعزز ثقة الجمهور بمنظومة الضمان الاجتماعي، كما يعزز ثقة المستثمر المحلي والاجنبي بوجود الصندوق كأحد الركائز المؤسسية الهامة في الاقتصاد الوطني، واحد اكبر المستثمرين بحجم موجودات يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأشاد رئيس الصندوق بالخبرات الغنية التي يتمتع بها أعضاء جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين ، وعلى حرصهم على استمرار العمل والعطاء، وإتاحة المجال لاستفادة المؤسسات الوطنية من هذه الخبرات.

ومن جانبه أكد رئيس الجمعية المهندس محمد الرفاعي على حرص الجمعية بالتواصل مع الصندوق، والمساهمة في التعريف بإنجازاته بالإضافة الى بحث إمكانية استفادة الصندوق من إمكانيات الجمعية باعتبارها أحد بيوت الخبرة.