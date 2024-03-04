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ماركا تحافظ على الصداره لليوم الثاني في الالعاب الرياضية التاسعه للمرحله الاساسية الدنيا

4 مارس 2024
ماركا تحافظ على الصداره لليوم الثاني في الالعاب الرياضية التاسعه للمرحله الاساسية الدنيا

وطنا اليوم:هنأت مدير التربية والتعليم للواء ماركا السيدة سحر الوريكات فرق المديرية الفائزة بالمراكز الاولى والحاصلة على مداليات ذهبية وبرونزية لنهائيات الالعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية في مكتبها هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤ بحضور مدير الشؤون التعليمية والفنية ورئيس وأعضاء قسم النشاطات ومدربي وإداريي الفرق الفائزة .
حيث حققت فرق المديرية الفوز على مستوى المملكة في بطولة المرحلة الأساسية الدنيا على النحو التالي :
كأس المركز الاول في خماسي كرة القدم ذكور وكأس المركز الاول في كرة اليد ذكور
وكأس المركز الاول في ألعاب القوى إناث
والمركز الثالث في كرة الطائرة ذكور

يُشار إلى أن هذه النهائيات قد نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية انطلقت منذ الثالث من الشهر الجاري وحتى السادس من الشهر الجاري وعلى مستوى الأقاليم .


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