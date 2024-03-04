أورنج الأردن في مؤتمر TEDx: التكنولوجيا تعزز تطوير الذات

وطنا اليوم:من العالم إلى الأردن انطلق مؤتمر TEDx عام 1984 كي يكون منصة لنشر الأفكار في شكل محادثات قصيرة ملهمة حول مواضيع متنوعة بأكثر من 100 لغة. واليوم، انطلق طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لتنظيم المؤتمر بنسخته المحلية، حيث شاركت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، في هذه التجربة القائمة على التحدث الملهم من خلال جلستها المعنونة ب “تطوير الذات والتكنولوجيا: مرحباً بالنسخة الأفضل منا”.

وعقد مؤتمر TEDxPSUT برعاية أورنج الأردن استكمالاً للشراكة الراسخة مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ضمن الرؤية المشتركة للجانبين لتطوير قدرات الشباب. وتمحور المؤتمر حول “استكشاف حقائق الغد” بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في عدد متنوع من المجالات، والذين تطرقوا إلى مواضيع ثورية وحيوية في عالم اليوم، بالإضافة إلى تسليط بقعة ضوء ملهمة على تجاربهم وقصصهم الشخصية.

وتأتي رعاية هذه الفعالية في إطار حرص أورنج الأردن على تمكين الشباب رقمياً وتكنولوجياً وإنسانياً كي يكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم، ويقودوا مسيرة التطور الوطنية، حيث يأتي تبادل الخبرات ومشاركة التجارب على رأس الأدوات التي تسهم في تمكين الشباب وإطلاق العنان لقدراتهم.

وتناولت المهندسة الدبابنة في جلستها مفهوم تطوير الذات بصورة تفصيلية وركزت من خلاله على الآفاق والإمكانيات التي تقدمها لنا التكنولوجيا “إذا ما استخدمناها بالصورة المثلى” وصولاً إلى النسخة الأفضل منا وتحقيق التطوير الذاتي الذي يبدأ من “فهمنا لأنفسنا بنقاط قوتنا وضعفنا”.

وكانت جلسة المهندسة الدبابنة أشبه بوقت مستقطع للقيام بمواجهة ضرورية مع النفس في ظل التغييرات التي فرضتها التكنولوجيا والتي قد تقف حائلاً أمام “تعزيز اتصالنا بأنفسنا” إذا ما تماهينا معها دون أن نظل على وعي “بالحد الفاصل بين مزايا التكنولوجيا كمفهوم وهويتنا التي ترسم الخط المنفصل والفريد لكل واحد منا”.

واختتمت المهندسة الدبابنة جلستها بتقديم “مفاتيح إعادة صناعة النفس” للطلاب الحاضرين ليكتشفوا مكامن قوتهم ويودعوا التحديات التي قد تقف عائقاً في طريقهم، والتي قد تبدأ بهم إلا أنها لن تقف عندهم إذا ما وظفوا التكنولوجيا “قوة العصر” لاكتشاف أنفسهم ومن ثم العالم من حولهم “بثقة”.

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