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فيلادلفيا تشارك في مشروع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تشارك في مشروع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي

وطنا اليوم:شارك قسم هندسة العمارة من كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا ممثلة بالدكتورة اسلام الشافعي وقسم دراسات التنمية من كلية الآداب والعلوم التربوية بأحد مشاريع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD)
وجاءت خطة المشروع على مدار العامين 2023-2025 وتضمنت اعادة تأهيل الأماكن العامة في مجموعة من البلدان العربية وكان آخرها في الاردن حيث تم اختيار حديقة اطفال غير مؤهلة بجانب مبنى بلدية عيرا في محافظة البلقاء، حيث تم اجراء الدراسات اللازمة ووضع التصاميم من خلال المجموعات التي تضمنت طلبتنا وبمشاركة طلبة من جامعات عربية واخرى اجنبية ون ثم عمليات التزويد والتنفيذ الذي شارك فيه كافة الطلبة على مدار اسبوع من 16-23-2-2024 وقام عطوفة رئيس بلدية السلط الكبرى بافتتاح الحديقة وبحضور ممثلي المجتمع المحلي وأهالي المنطقة .
وقد اشار كل من الدكتور فيصل العمري والدكتور هشام عياصرة والدكتورة اسلام الشافعي من جامعة فيلادلفيا اللذين أشرفوا على مشاركة طلبتنا الى اهمية هذه المشاركات التي تعزز من دورهم في حياتهم العملية واطلاعهم على تجارب المؤسسات الدولية الرائدة في عمليات التعليم وتفعيله ميدانياً.


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