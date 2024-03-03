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مصدر: إسرائيل وافقت على صفقة التبادل.. والكرة في ملعب حماس

منذ ثانيتين
مصدر: إسرائيل وافقت على صفقة التبادل.. والكرة في ملعب حماس

وطنا اليوم_قال مسؤول أميركي إن إسرائيل وافقت على بنود صفقة التبادل المقترحة، بينما “الكرة أصبحت في ملعب حماس” للموافقة عليها، لتبدأ الهدنة على الفور.

ونقل موقع والا الإسرائيلي عن المسؤول قوله : “الإسرائيليون وافقوا على شروط الصفقة.. إذا وافقت حماس على الشروط وإطلاق سراح المختطفين، سيبدأ وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الفور”.

وأضاف:”هذا الاتفاق مطروح على الطاولة. المحادثات مستمرة مع حماس في قطر ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بحلول شهر رمضان.. الكرة في ملعب حماس. ونحن مستمرون في الدفع بها بكل ما نستطيع”.


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