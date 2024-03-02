سلاح الجو المصري يسقط مساعدات شمالي غزة

نشر الجيش المصري لقطات مصورة لأعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة.



ويظهر في الفيديو عملية تجهيز المساعدات قبل تحميلها على إحدى طائرات النقل العسكري، ثم عملية الإسقاط الجوي فوق قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ إنه “إستمراراً للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التى يعيشها سكان قطاع غزة ، حيث نُفذت أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع”.