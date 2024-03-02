تشاركية لتطوير الرعاية الصحية بين “تمريض “عمان الاهلية ومستشفى الاستقلال

وطنا اليوم-ضمن نهجها وسعيها الدؤوب لتعزيز التشاركية والتعاون في مجال البحث العلمي مع الجهات ذات الاختصاص ، عقدت كلية التمريض بجامعة عمان الاهلية يوم الاربعاء 28-2-2024 لقاء عمل مع مستشفى الاستقلال بعنوان : “شراكة لتطوير الرعاية الصحية”.

وقد مثّل الجامعة في اللقاء عميدة كلية التمريض الاستاذ الدكتورة منتهى الغرايبة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية ، وعن مستشفى الاستقلال نائب المدير العام ومدير التمريض في المستشفى الدكتور امين أبو الشعر ومجموعة من الممرضات والممرضين.

وهدف اللقاء لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال البحث العلمي، وتحديد الاولويات البحثية المشتركة، بالإضافة الى تشكيل فرق بحثية مشتركة ووضع آليات للتعاون المشترك.

حيث خرج اللقاء بعدد من التوصيات لتفعيل هذا التعاون في مجال البحوث الصحية المشتركة.