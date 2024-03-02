مُذكّرة تعاون بين “إعلام البترا”ومركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلاميّ

وطنا اليوم-وقّعت كُليّة الإعلام في جامعة البترا ومركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلامي مذكّرة تعاون تهدف إلى توفير فرص تدريب ميدانيّ لطلبة الكُليّة في المؤسّسة الصحفيّة الأردنيّة ” الرأي”.

ووقّع المذكرة عن جامعة البترا أ.د. علي نجادات عميد كُليّة الإعلام، وعن المؤسّسة مديرة مركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلامي السيّدة هنا المحيسن.

وقال د. نجادات إنّ هذا التعاون يأتي في إطار سياسة تعتمدها جامعة البترا في تعزيز مهارات خرّيجيها وصقل معارفهم وإكسابهم الخبرات الضروريّة التي تؤهّلهم لسوق العمل، كما وسيتيح هذا التعاون الفرصة أمام خرّيجي كليّة الإعلام في الجامعة من الإفادة من الخبرات العمليّة التي يتمتّع بها الصحفيّون العاملون في صحيفة “الرأي”، ويُمكّنهم من الاطلاع على كافة مراحل العمل الصحفيّ من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الإنتاج.

وأضاف عميد كليّة الإعلام أنّ الكُليّة وقّعت العديد من مذكّرات التعاون مع المؤسّسات الإعلاميّة والصحفيّة الأردنيّة، وذلك بهدف تدريب طلبتها وصقل مهاراتهم بما يتلاءم مع سوق العمل الأردنيّ والعربيّ، علماً أنّ الكليّة تسعى جاهدة لتوقيع مُذكّرات تعاون جديدة مع القطاعين العام والخاصّ.

من جانبها قالت المحيسن إنّ التعاون مع جامعة البترا يأتي ضمن برنامج التدريب الطلابيّ الذي يقدّمه مركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلامي والذي يعتمد خطة تدريبيّة توائم ما بين النظريّ والتطبيقيّ، وتعمل على رفع قدرات الطلبة وتعزيز وصقل مهاراتهم ومعارفهم والإفادة من خبرات الصحفيّين المُمارسين العاملين، في صحيفة الرأي وذلك في مختلف مجالات العمل الصحفيّ ومراحله في ظلّ منظومة من المُتابعة والتقييم.