الأمم المتحدة: المجاعة أصبحت حتمية في غزة وعشرات الأطفال ماتوا جوعا

وطنا اليوم:حذرت الأمم المتحدة مجددا، اليوم الجمعة، من أن مجاعة في قطاع غزة “أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء” مع إظهار الإحصاءات الرسمية أن الكثير من الأطفال ماتوا جوعا.

ووفق ما قاله الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ، ينس لايركه، فإن لدى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية معايير معينة لتحديد حالة المجاعة، ولم تعلن بعد في قطاع غزة رغم الوضع الكارثي فيه؛ لكن “حتى إعلان حالة مجاعة، يكون الأوان قد فات بالنسبة إلى كثر”.

وقال لايركه في المؤتمر الصحافي الدوري للأمم المتحدة اليوم في جنيف: “لا نريد أن نصل إلى هذا الوضع، ويجب أن تتغير الأمور”، وفق ما نقلته وكالات أنباء.

من جهته، قال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إنه وفقا للإحصاءات الرسمية التي جمعتها وزارة الصحة في قطاع غزة، سجلت وفاة عشرات الأطفال رسميا بسبب سوء التغذية.

وأضاف، أن هذا العدد بالتأكيد أقل من الأرقام الفعلية.

وأشار لايركه إلى أن الوفيات تشكل علامات تحذيرية “مقلقة جدا لأن الأمن الغذائي قبل هذا الصراع في غزة لم يكن سيئا إلى هذا الحد”.

وأضاف: “كان الناس يملكون الطعام، كانوا قادرين على إنتاج طعامهم”، والآن حتى “إنتاج المواد الغذائية في غزة أصبح شبه مستحيل”.