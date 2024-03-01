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مِنَح مجانية للأردنيين في الماجستير والدكتوراه بتايلاند .. تفاصيل

منذ 40 ثانية
مِنَح مجانية للأردنيين في الماجستير والدكتوراه بتايلاند .. تفاصيل

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية مقدمة من حكومة مملكة تايلاند ضمن برنامج المنح الدراسية التايلندية لعام 2024، في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) في مختلف التخصصات وفي عدد من الجامعات التايلندية.


وعلى الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية وللحصول على مزيد من المعلومات الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي وتقديم طلب إلى الجامعة التي يرغب التسجيل فيها بعد التأكد من إعتراف الوزارة بالجامعة:

https://www.ops.go.th/th/inter
وتشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري، مساهمة الإقامة، التأمين الصحي).

ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-3-2024.

ملاحظة:
• للاطلاع على قائمة الجامعات التايلندية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.


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