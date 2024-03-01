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الاحتلال يرتكب 16 مجزرة خلال 24 ساعة في غزة

منذ 8 ثواني
الاحتلال يرتكب 16 مجزرة خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 30.2 ألف شهيد، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 71.3 ألفا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع المحاصر الجمعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 147، “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30228 شهيدا و71377 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.
ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدا و920 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.
وقال القدرة إن “عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات”، حيث “يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.


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