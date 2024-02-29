غالانت : الجيش لن يتوقف حتى يفكك حركة حماس

وطنا اليوم:قام وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، بتفقد القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف حتى “يفكك حركة حماس”.

وأشار غالانت خلال تصريحات الخميس، إلى أن “الأقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر وخوادم الإنترنت التي تم الاستيلاء عليها كانت بمثابة مسار أساسي لإسرائيل لتدمير وتفكيك حماس”.

وأضاف: “نحن نستخدم المعلومات التي حصلنا عليها من أرشيفات حماس. هناك كميات هائلة من المعلومات التي جلبناها من الأماكن التي وصلنا إليها، وأجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة، والخوادم، وأشياء أخرى. كل هذه المعلومات يتم فك تشفيرها، ويتم استخدامها من أجل تدمير الأنفاق والمراكز العصبية لحماس”.

وحول المرحلة المقبلة، أكد غالانت:

الجيش يستعد لعملياته في رفح وفي مناطق الجزء الأوسط من القطاع حيث لم يقم الجيش الإسرائيلي بعمليات على الأرض بعد.

نحن نضيق الخناق على حماس، ونستعد للعمل في رفح وكذلك في المخيمات المركزية من أجل الوصول إلى المرحلة التالية التي سنقررها حسب أولوياتنا.

شبكة أنفاق حماس التي تستخدمها الحركة لمحاربة إسرائيل والفرار تتحول شيئا فشيئا إلى فخ.

حماس تزداد ضعفا مع مرور كل يوم ونحن نزداد قوة وسنذهب ونشدد الحبل حول عنق حماس حتى نقضي عليها.

الحرب في غزة لن تنتهي حتى يتم تفكيك حماس وأن إسرائيل لن تقدم سوى تنازلات مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.