مصادر : منفذ عملية عيلي ضابط في صفوف الشرطة الفلسطينية

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينية بأن منفذ عملية عيلي بين نابلس وارم الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين واستشهاده برصاص الاحتلال، ضابطا في صفوف الشرطة الفلسطينية، وهو محمد مناصرة من مخيم قلنديا.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن إسرائيليين اثنين قتللا في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مواقع عبرية أن مسلحا فلسطينيا على الأقل أطلق النار صوب دورية لـ”قوات الجيش” من بندقية آلية من طراز “أم 16” وأصاب إسرائيليين اثنين بجراح بالغة توفيا لاحقا على إثرها، قبل أن يقضي شهيدا في تبادل إطلاق النار مع قوة كانت في المكان.