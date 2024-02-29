بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

القسام تنشر مقطع فيديو مثير لمجموعة لا تتركونا نشيخ

منذ 8 ثواني
القسام تنشر مقطع فيديو مثير لمجموعة لا تتركونا نشيخ

وطنا اليوم:نشرت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو لمحتجزين في قطاع غزة، كانت قد أعلنت عن فقدان الاتصال بهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقالت كتائب القسام “انتظرونا.. غداً (الجمعة) سنخبركم بمصيرهم.. حكومتكم تكذب”.
وكانت كتائب القسام قد نشرت في 2023/12/18 مقطع فيديو يحتوي على رسالة موجهة من عدد من المحتجزين “الاسرائيليين” لحكومة بنيامين نتنياهو.
وطالب المحتجزون من حكومة نتنياهو، ضرورة الإفراج عنهم دون أي مقابل، مؤكدين ضرورة عدم تركهم يموتون تحت قصف جيش الاحتلال.
وقال آخر ويُدعى حاييم بري (79 عاما)، إنه من كيبوتس نير عوز، وموجود في الأسر برفقة مجموعة كبار في السن، مرضى بأمراض مزمنة، ويعانون ظروفا قاسية للغاية.
وأضاف “نحن جيل بنى الدولة، ونحن شاركنا في بناء الجيش، ولا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟”، قبل أن يكمل مناشدا نتنياهو، بالقول “يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن”.
وتابع “نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو، أفرج عنا من دون أي شرط، ولا تتركونا نشيخ”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:20

بايدن: وقف إطلاق النار بغزة قد لا يكون يوم الاثنين

19:15

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : ما بعملها إلا الأردنية

19:13

انخفاض معدل البطالة في الأردن

19:09

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في معان

19:04

مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار جنوبي نابلس

16:36

الملك: معان العزيزة بوابة الخير والمحطة الأولى لتأسيس المملكة

16:32

الإعلان عن عقوبة مُدمرة لبوجبا في قضية المنشطات

16:28

الاحتلال يصدق على بناء مستوطنة جديدة جنوب بيت لحم

16:05

الحكومة تقرر رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آذار

15:40

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من حكومة تايلاند

15:32

مصدر: انحراف أحد طرود الإنزالات إلى داخل مستوطنة بغلاف غزة بسبب الرياح

15:28

توضيح من الإفتاء الأردنية حول دفع الزكاة لأهل غزة

وفيات
وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة الله