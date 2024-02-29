القسام تنشر مقطع فيديو مثير لمجموعة لا تتركونا نشيخ

وطنا اليوم:نشرت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو لمحتجزين في قطاع غزة، كانت قد أعلنت عن فقدان الاتصال بهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت كتائب القسام “انتظرونا.. غداً (الجمعة) سنخبركم بمصيرهم.. حكومتكم تكذب”.

وكانت كتائب القسام قد نشرت في 2023/12/18 مقطع فيديو يحتوي على رسالة موجهة من عدد من المحتجزين “الاسرائيليين” لحكومة بنيامين نتنياهو.

وطالب المحتجزون من حكومة نتنياهو، ضرورة الإفراج عنهم دون أي مقابل، مؤكدين ضرورة عدم تركهم يموتون تحت قصف جيش الاحتلال.

وقال آخر ويُدعى حاييم بري (79 عاما)، إنه من كيبوتس نير عوز، وموجود في الأسر برفقة مجموعة كبار في السن، مرضى بأمراض مزمنة، ويعانون ظروفا قاسية للغاية.

وأضاف “نحن جيل بنى الدولة، ونحن شاركنا في بناء الجيش، ولا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟”، قبل أن يكمل مناشدا نتنياهو، بالقول “يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن”.

وتابع “نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو، أفرج عنا من دون أي شرط، ولا تتركونا نشيخ”.