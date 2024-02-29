انخفاض معدل البطالة في الأردن

وطنا اليوم:انخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023 بمقدار 1.5 نقطة مئوية، عن الربع الأخير من العام 2022، وبانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023، ليسجل 21.4 بالمئة.

وأكدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة اليوم الخميس، أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 18.9 بالمئة، خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 29.8 بالمئة للإناث.

وانخفض معدل البطالة للذكور بمقدار 1.7 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.

وبمقارنة معدل البطالة للربع الأخير من عام 2023، مع الربع الذي سبقه، فإنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.9 نقطة مئوية.

وبحسب التقرير، بلغ معدل البطالة 25.1 بالمئة، بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) بانخفاض مقداره 3.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

وأشارت النتائج إلى أن 56.6 بالمئة، من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 42.8 بالمئة.

أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 24.8 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.7 بالمئة.

وفقا للتقرير، بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 26.8 بالمئة، وتركز 58.7 بالمئة، من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.7 بالمئة.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.1 بالمئة للمجموع (53.8 بالمئة للذكور مقابل 15.1 بالمئة للإناث) وذلك للربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع 33.7 بالمئة، للمجموع (53.6 بالمئة للذكور و14.0 بالمئة للإناث)، وذلك للربع الرابع من عام 2022، وبذلك فقد ارتفعت المشاركة الاقتصادية للمرأة 1.1 نقطة مئوية خلال عام 2023، علماً بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية حوالي 19.6 بالمئة.

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.3 بالمئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.7 بالمئة للإناث.

كما أشارت النتائج إلى أن 71.8 بالمئة، من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.6 بالمئة بين الذكور.