الإعلان عن عقوبة مُدمرة لبوجبا في قضية المنشطات

وطنا اليوم:قررت الهيئة القضائية الإيطالية لمكافحة المنشطات إيقاف الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق يوفنتوس، لمدة 4 سنوات بسبب تورطه في قضية المنشطات.

وتم إيقاف اللاعب بناءً على اختبار عشوائي أُجري بعد انتصار فريقه 3-0 على أودينيزي العام الماضي.

أعلن الصحافي فابريزو رومانو قرار المحكمة الإيطالية بإيقاف بوجبا، حيث أكد: “تم إيقاف بول بوجبا عن ممارسة كرة القدم لمدة أربع سنوات بسبب تعاطي المنشطات”.

كانت صحيفة توتو سبورت الإيطالية قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن طلب محامي اللاعب لتأجيل جلسة الاستماع قد تم قبوله، مما يمنحهم المزيد من الوقت لإعداد استراتيجيتهم الدفاعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام الإيطالي طلب إيقاف بوجبا عن ممارسة كرة القدم لمدة 4 سنوات بسبب فشله في اختبار كشف المنشطات.