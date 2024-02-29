المجلس الثقافي البريطاني يحتفي بنجاح 102 من المتفوقين في جوائز الملكة رانيا للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية لعام 2024

وطنا اليوم:استضاف المجلس الثقافي البريطاني في الأردن مؤخرًا النسخة الثامنة عشرة من جوائز الملكة رانيا للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية. تُكرم الجوائز الطلبة الذين أحرزوا أعلى الدرجات في امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (IGCSE/ International GCSE) والمستوى المتقدم التكميلي (AS-Level)، والمستوى المتقدم (A-Level) و GCEو GCSEالتابعة لامتحانات كامبردج الدولية، وبيرسون إدكسل، وأكسفورد AQA.

تأسست الجوائز عام 2003 بدعم من جلالة الملكة رانيا العبدالله الملتزمة بتعزيز التميّز في التعليم في الأردن ودوليًا. وتم خلال الحفل تكريم 102 من الطلبة الذين درسوا المنهج البريطاني الدولي في الأردن بالإضافة إلى 7 معلمات ومعلمين متميزين والاحتفاء بإنجازاتهم. وأشاد الحدث بالمعلمات والمعلمين وأولياء الأمور الملهمين الذين ساعدوا هؤلاء الطلبة المتفوقين في تحقيق إمكاناتهم الكاملة وأدّوا دورًا حاسمًا في نجاحهم.

وبهذه المناسبة، قالت أميرة منّاع، مديرة الامتحانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الثقافي البريطاني: “إن جوائز الملكة رانيا للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية خير دليل على التفاني والعمل الجاد للطلبة والمعلمات والمعلمين وأولياء الأمور في الأردن. نلتزم في المجلس الثقافي البريطاني بدعم تطوير أنظمة التعليم في الأردن وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليين. ويُعدّ هذا الحفل فرصة لنا للاحتفاء بإنجازات هؤلاء الطلبة المتفوقين، والاعتراف بالدور المهم الذي يقوم به التعليم في تشكيل المستقبل”.

وحضر الحفل أكثر من 450 ضيفًا و70 ممثلًا عن المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني وممثلين عن الهيئات المانحة في المملكة المتحدة، وهي كامبريدج وبيرسون وأكسفورد AQA.