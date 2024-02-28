التعليم العالي تعلن نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية

وطنا اليوم:تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحكومة هنغاريا ممثلة بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة حول التعاون في مجال المنح الهنغارية للسنوات 2022-2024، رشحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (800) طالباً وطالبة من الطلاب الذين استكملوا طلبات التسجيل للمنحة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك حتى تتم دراسة ملفاتهم من قبل الجامعات الهنغارية تمهيداً لقبول (400) طالب منهم بشكل نهائي.

حيث يمكن للطلبة الذين تقدموا بطلبات الدخول على الرابط التالي للاطلاع على النتيجة:

https://rce.mohe.gov.jo/hungary2024/results

وبلغ عدد المتقدمين بطلبات للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025 (1419) طالباً منهم (969) طالب حققوا شروط الوزارة من حيث امتحان اللغة الانجليزية (IELTS / TOEFL iBT)) وكذلك شروط الجانب الهنغاري.

وتالياً يبين الجدول أدناه أعداد المتقدمين والمرشحين والحدود الدنيا لعلامات امتحاني اللغة الانجليزية (IELTS / TOEFL iBT) التي رُشح الطلبة على أساسها بشكل مبدئي لكل برنامج دراسي: