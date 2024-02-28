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الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها ويدمر البنية التحتية

منذ ثانيتين
الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها ويدمر البنية التحتية

وطنا اليوم:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وشرعت بتدمير البنية التحتية.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعدد من الآليات والجرافات العسكرية، ووسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيّرة و”الأباتشي” اقتحمت المدينة ومخيمها من شارع جنين – نابلس – حيفا، وباقي مداخل المدينة.
وقالت الوكالة، إن جرافات الاحتلال شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مدرسة الوكالة ودوار العودة وشارعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والزهراء، بينما تمركز جنود القناصة على أسطح عدد من المنازل وبداخلها.
ودمرت قوات الاحتلال خلال عمليتها في المخيم عددا من المركبات، وأسوار المنازل، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين في الحي الشرقي من المخيم.
وأصيب صباح الأربعاء، شاب بجروح متوسطة من جراء عملية قصف من طائرة مسيّرة في الحي الشرقي، بالقرب من ديوان آل السعدي، وجرى نقله إلى أحد المشافي في جنين، بينما احتجزت قوات الاحتلال سائق مركبة إسعاف.


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