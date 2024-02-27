التعليم العالي: الأربعاء آخر موعد للاعتراض على نقاط المنح والقروض

وطنا اليوم:أكدت اليوم الثلاثاء مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن آخر موعد لتقديم الإعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة، والتي تم إعلانها الأسبوع الماضي للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023- 2024 ، هو تمام الساعة (12) الثانية عشرة من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 28-2-2024 حيث لن يتم السماح بتقديم أي إعتراض بعد هذا التاريخ.

وأضافت الوزارة أنه حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصلحة أبنائها الطلبة، فإنه سيتم التمديد فقط لتقديم حالتين إنسانيتين الأولى حالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بمرض مزمن ضمن الأمراض المعلنة على موقع مديرية البعثات، والحالة الثانية إصابة الطالب أو رب الأسرة بعجز بنسبة (60%) فأكثر، حيث ستستمر برمجية الإعتراضات الإلكترونية بالسماح للطلبة بالتقديم وتحميل تقرير اللجنة اللوائية وذلك حتى تنتهي المديرية من معالجة جميع الإعتراضات الأخرى وصولاً إلى معالجة الحالات الإنسانية، حيث سيتم إغلاق الرابط مباشرةً.