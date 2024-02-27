بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

التعليم العالي: الأربعاء آخر موعد للاعتراض على نقاط المنح والقروض

منذ ساعة واحدة
التعليم العالي: الأربعاء آخر موعد للاعتراض على نقاط المنح والقروض

وطنا اليوم:أكدت اليوم الثلاثاء مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن آخر موعد لتقديم الإعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة، والتي تم إعلانها الأسبوع الماضي للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023- 2024 ، هو تمام الساعة (12) الثانية عشرة من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 28-2-2024 حيث لن يتم السماح بتقديم أي إعتراض بعد هذا التاريخ.
وأضافت الوزارة أنه حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصلحة أبنائها الطلبة، فإنه سيتم التمديد فقط لتقديم حالتين إنسانيتين الأولى حالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بمرض مزمن ضمن الأمراض المعلنة على موقع مديرية البعثات، والحالة الثانية إصابة الطالب أو رب الأسرة بعجز بنسبة (60%) فأكثر، حيث ستستمر برمجية الإعتراضات الإلكترونية بالسماح للطلبة بالتقديم وتحميل تقرير اللجنة اللوائية وذلك حتى تنتهي المديرية من معالجة جميع الإعتراضات الأخرى وصولاً إلى معالجة الحالات الإنسانية، حيث سيتم إغلاق الرابط مباشرةً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن حتى الجمعة

20:40

مدير الأمن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

20:36

ابناء المخيمات في الاردن : يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الملهمة وباقيين على العهد والوعد

20:30

وسم الأردن ما قصر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

20:04

الأردن يشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE في جمهورية مصر العربية الشقيقة

19:51

جلسة لمجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة

19:51

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي آل الصمادي / محافظة عجلون

19:41

الخوارزميات القاتلة .. جندي جديد يدخل ساحات المعارك

19:32

مهيدات خلال لقاء تجار المواد الغذائية في إربد، يطلق أسبوعا توعويا لتفقد الاشتراطات الصحية في مستودعات الغذاء قبل المخالفة

19:27

الخريشة : الأغلبية الصامتة بدأت تقتنع بالانخراط بالعملية والحياة الحزبية

19:24

الملكة رانيا في قمة الويب : قطاع غزة أصبح المكان الأكثر بؤسا في عالمنا

19:15

حزب إرادة من الأغوار الجنوبية: التخوف من الأحزاب أصبح من مخلفات الماضي والسنتين الماضيتين تثبتان ذلك .. فيديو وصور

وفيات
وفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة اللهوفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024