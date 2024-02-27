لعدم توفر الإنارة.. إقامة مباراة الأردن وباكستان في وضح النهار

وطنا اليوم:أكدت لجنة التسوية في اتحاد كرة القدم الباكستاني إقامة مباراة المنتخبين الأردني والباكستاني في 21 مارس 2024 ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، في باكستان.

وأعلن اتحاد كرة القدم في باكستان أن “استاد جناح” في إسلام آباد سيكون المضيف للمباراة.

الجدير بالذكر أن المباراة ستقام خلال فترة النهار نظرًا لعدم تركيب أعمدة الإنارة.

وسيبدأ تجمع النشامى حسب الخطة الموضوعة من قبل المدير الفني الحسين عموتة، يوم العاشر من شهر آذار 2024، في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان،

قبل السفر إلى الباكستان لمواجهة منتخبها يوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة والتي تضم أيضا المنتخبين السعودي والطاجيكي، وسيعود الفريق مباشرة بعد المباراة إلى عمان، لبدء التحضيرات والتدريبات لمباراة المنتخب الباكستاني الثانية ضمن الجولة الرابعة.

ويتطلع المنتخب الوطني لإضافة 6 نقاط مهمة في رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، وخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، تليها طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.