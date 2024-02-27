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3 شهداء في طوباس ومخيم الفارعة واقتحامات بأنحاء الضفة

منذ ساعة واحدة
3 شهداء في طوباس ومخيم الفارعة واقتحامات بأنحاء الضفة

وطنا اليوم:استشهد 3 شباب فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها محافظة طوباس بالضفة الغربية، بينهم أحمد دراغمة قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب أحمد دراغمة (26 عاما) من طوباس، وأسامة جبر الزلط (31 عاما)، ومحمد سميح بيادسة (32 عاما)، من مخيم الفارعة، الى جانب إصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال في المخيم.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق الليلة، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، أدت إلى ارتقاء الشابين الزلط، . وبيادسة
وبحسب المصادر، نفذت قوات الاحتلال عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها.
وفي وقت لاحق اقتحمت قوة من الاحتلال مدينة طوباس، اندلع على إثر ذلك اشتباكات في المدينة، أدت إلى ارتقاء الشاب دراغمة بعد إصابته الحرجة برصاص الاحتلال.
وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة، ومنعه من نقل جثمان الشهيد أسامة إلى المستشفى.


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