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طلاب مدارس في الأردن يرسلون رسائل تضامن للأشقاء في غزة

منذ ساعة واحدة
طلاب مدارس في الأردن يرسلون رسائل تضامن للأشقاء في غزة

وطنا اليوم:عبر طلاب مدارس في الأردن عن تضامنهم مع الأشقاء في غزة من خلال رسائل كتبوها معربين فيها عن مشاعرهم الإنسانية تجاه معاناة أهالي القطاع.
وأرسل طلاب المدارس رسائلهم التضامنية مع الإنزال الأردني الذي نفذ الاثنين، لأشقائهم في غزة ضمن الجهد الإنساني الأردني.
وجاءت هذه الرسائل كبادرة إنسانية من الطلاب تعبيراً عن مشاعرهم تجاه ما يتعرض له أهالي غزة من ظروف صعبة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة.
وضمت الإنزالات أربع طائرات من نوع C130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية.
وتحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.
واستهدفت هذه الإنزالات الجوية بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر واسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.
ويأتي تكثيف الإنزالات الجوية نتيجة ما آلت إليه الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة إثر استمرار العدوان، والذي قد ينذر بحدوث مجاعة في القطاع.
وتعد مشاركة طائرة فرنسية تأكيداً، على دعم الجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى الدور المهم الذي تقوم به المملكة في توحيد الجهود الدولية وايصال المساعدات للأشقاء في القطاع.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.


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