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صحة غزة: 10 مجازر إسرائيلية راح ضحيتها 90 شهيدا خلال 24 ساعة

منذ 4 ساعات
صحة غزة: 10 مجازر إسرائيلية راح ضحيتها 90 شهيدا خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 29.782 ألفا فيما بلغ عدد الجرحى 70.043 ألفا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدا و164 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.
ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بحسب الوزارة التي قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.


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