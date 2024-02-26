عمان الأهلية تستضيف وفداً من شركة كليّات التميز في السعودية

وطنا اليوم:استضاف رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، نائب الرئيس التنفيذي المُكلّف لقطاع العمليات في شركة كليّات التميز في المملكة العربية السعودية السيد وليد بن سعيد باجودة والسيد محمد خنفر مستشار قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف توثيق أواصر التعاون مع كلية فنون الطهي والضيافة في جامعة عمان الأهلية.

وحضر اللقاء الدكتورة سوزي حاتوغ عميدة كلية فنون الطهي والضيافة في جامعة عمان الأهلية والسيد أمين عارضة عميد كلية السياحة والضيافة الدولية في الرياض.

وأعرب حمدان عن أهمية التعاون الدائم والمستمر بين الجامعة وكافة القطاعات الخدمية والسياحية في الأردن والمنطقة بما يخدم مصلحة الأردن، وأن الجامعة تسعى دائما لاستحداث التخصصات الفريدة والمميزة بما يتناسب مع سوق العمل المحلي والدولي، مثمناً زيارة الوفد من المملكة العربية السعودية والاهتمام الدائم لتطوير القطاع السياحي.

‎بدورهم أثنى أعضاء الوفد على عمل الكلية في صقل مهارات ابنائها التطبيقية والعلمية، مشيرين الى أهمية المضي قدمًا في تطوير عمل الكلية، لرفد القطاع بالكوادر البشرية المؤهلة. ‎

وأكدت عميدة الكلية أن زيارة الوفد إلى جامعة عمان الأهلية هي فرصة لتوسيع أفاق التعاون مع شركة كليّات التميز في تخصص السياحة والضيافة وفي القطاعات الأخرى.

ذلك فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وتطوير المناهج والإسهام في رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والمدربين معرفيا وتقنياَ.

وفي الختام نظمت الكلية جولة لأعضاء الوفد في مختلف كليات الجامعة ، وكرّم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الوفد الضيف تقديراً لزيارته الكريمة.