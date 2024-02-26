السديس: الحرمان الشريفان للعبادة فقط لا لرفع الشعارات

وطنا اليوم:أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن البعد الأمني في الحرمين الشريفين بعد عظيم ومهم، حيث اقترن الأمن بالحرم الشريف منذ وُجِدَ، مؤكدا بعد بعد رفع معتمرة علم فلسطين في الحرم المكي : على قاصدي الحرمين الشريفين ضرورة أن يراعوا هذه الخاصية، حيث إن «أمن الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به».

وقال السديس في لقاء مع قناة «الإخبارية» السعودية: «جعل الله الحرمين مكانا للعبادة، وليس لرفع الشعارات ولا للهتافات ولا لصرف العمل في الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة لغير العبادة والدين، ولهذا نؤكد على القاصدين ألا تغلبهم الحماسة والعاطفة»، مخاطباً إياهم بقوله: «عليكم بالدعاء والتوجه إلى الله جل وعلا، أتيتم لعبادة الله بأداء العمرة والزيارة والحج وللنظر في معالم البيت العظيم والكعبة ومعالم الحرمين وإثراء تجربة القاصدين الدينية، لا تنصرفوا لغير العبادة، لا تُرفع شعارات في الحرمين إلا شعار التوحيد والتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك».

وشدد السديس على أنه ينبغي على القاصدين أن يراعوا الأنظمة، ويحرصوا على أن يكونوا عونا للقيادة الرشيدة ورجال الأمن والجهات العاملة في الحرمين كرئاسة الشؤون الدينية وغيرها من الجهات، في أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وأضاف: «نحن في رئاسة الشؤون الدينية نحرص على توفير الأجواء التعبدية والروحية والبيئة الإيمانية التي تصل العبد بخالقه، فلا ينصرف إلى أي أمر من أمور الدنيا، وهذه قضية ينبغي أن نؤكدها، بل ونحزم، فالدولة رعاها الله ورجال الأمن بالمرصاد لكل من يرفع شعارا أو هتافا غير هتاف العقيدة والدعوة والعبادة والالتجاء إلى الله».

ونوه السديس بالوعي الكبير لدى المسلمين، الذي ونحن نفاخر به، ولا تؤثر أشياء فردية أو أعمال محددة، فهي لها ملابساتها الخاصة، ولهذا تُوْأَدُ في مهدها، كما ينبغي ألا نلتفت إلى خونة الدين والأوطان الذين يضخمون هذه القضايا، ولربما يشجعون مثلها، ينبغي أن يعلموا أن الحرمين الشريفين للعبادة، قال تعالى «إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين»، وقال تعالى: «وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا»، فهذه القضية مهمة ينبغي ألا نصغي للشائعات المغرضة ولا لدعاة الفتنة الذين يسوؤهم ويحسدون هذه البلاد على ما يجدون في الحرمين الشريفين من نعمة الأمن والأمان والاطمئنان.