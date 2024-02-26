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سجن وغرامة لشخصين في الأردن بثا إشاعات كاذبة

منذ 3 ساعات
سجن وغرامة لشخصين في الأردن بثا إشاعات كاذبة

وطنا اليوم:أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما على اثنين من المتهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الفزع بثوا إشاعات بان كرافانات مخيم_الازرق هي للفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم إليها.
وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف على المتهم الأول توقيف اسبوعين وغرامة خمسة ألاف دينار والأخر بالسجن ثلاثة شهور والغرامة 3 ألاف دينار.
وبين القرار أن هذه الكرفانات قد تم بناؤها قبل سنوات بعد أحداث الزلازل التي وقعت في تركيا حيث تم بناؤها تهيئة لاسمح الله لوقوع أية كارثة وهذا ما فند هذه الإشاعة التي بثها المتهمان والتي كان لها صدى واسع داخليا وخارجيا وهو قرار قابل للاستئناف.


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