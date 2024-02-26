قطع عدد من كابلات الإتصالات في البحر الأحمر .. وهذه الدول المتضررة

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، أنّ ما لا يقل عن أربعة كوابل اتصالات تحت المياه، تضررت في البحر بين جدّة في السعودية وجيبوتي في شرق أفريقيا، في إثر عمليات القوات المسلحة اليمنية.

وقالت “غلوبس”، إنّ التهديد اليمني نُفّذ، “وأربعة كوابل اتصالات تحت المياه خرجت من العمل قرب جيبوتي”.

وأكّدت الصحيفة أنّ العملية، تُعد “عرقلة خطيرة للاتصالات بين أوروبا وآسيا، فيما أساس الضرر ستتلقاه مشغّلات الاتصالات في دول الخليج والهند”.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية، استمرار عملياتها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما تشدد صنعاء على ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال، حتى وقف العدوان على غزة، ومؤخّراً شملت الاستهدافات السفن الأميركية والبريطانية نتيجة العدوان الأميركي -البريطاني على اليمن.

وأمس، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليات عسكرية نوعية في خليج عدن والبحر الأحمر.