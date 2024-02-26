بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قطع عدد من كابلات الإتصالات في البحر الأحمر .. وهذه الدول المتضررة

منذ 5 ساعات
قطع عدد من كابلات الإتصالات في البحر الأحمر .. وهذه الدول المتضررة

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، أنّ ما لا يقل عن أربعة كوابل اتصالات تحت المياه، تضررت في البحر بين جدّة في السعودية وجيبوتي في شرق أفريقيا، في إثر عمليات القوات المسلحة اليمنية.
وقالت “غلوبس”، إنّ التهديد اليمني نُفّذ، “وأربعة كوابل اتصالات تحت المياه خرجت من العمل قرب جيبوتي”.
وأكّدت الصحيفة أنّ العملية، تُعد “عرقلة خطيرة للاتصالات بين أوروبا وآسيا، فيما أساس الضرر ستتلقاه مشغّلات الاتصالات في دول الخليج والهند”.
وتؤكد القوات المسلحة اليمنية، استمرار عملياتها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما تشدد صنعاء على ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال، حتى وقف العدوان على غزة، ومؤخّراً شملت الاستهدافات السفن الأميركية والبريطانية نتيجة العدوان الأميركي -البريطاني على اليمن.
وأمس، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليات عسكرية نوعية في خليج عدن والبحر الأحمر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:22

اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة تفرض عقوبات على نادي السلط

14:19

صحفيو الأردن يتضامنون مع صحفيي فلسطين والقطاع

14:16

رئيس الوزراء يتسلَّم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول حالة البلاد

14:13

الخصاونة يلتقي الدوسري ويؤكد عمق العلاقات الأردنية السعودية

14:11

استئصال ورم يزن 3 كغم من مريض في مستشفى الأمير راشد العسكري

14:07

الصفدي: ينام الفلسطينيون على القهر ويستيقظون على قمع الاحتلال

13:55

حزب الله يُسقط مسيّرة إسرائيلية والاحتلال يقصف بعلبك للمرة الأولى

13:48

اختيار الدكتور رامي شاهين أمين عام لجائزة الذكاء الإصطناعي

12:37

مخاوف من توقف رواتب موظفي أونروا في الأردن

12:19

غضب كبير بسبب تهكم فاحش من رونالدو بالدوري السعودي

12:13

رغم المخاطرة.. هذه بدائل أهالي غزة للحصول على الإنترنت

12:06

فريقان من جامعة البترا يفوزان بجائزة مايكروسوفت “كأس التخيل” ويتأهلان للمنافسة على مستوى العالم

وفيات
وفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024