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زيلينسكي يعلن مقتل 31 ألف جندي أوكراني في الحرب مع روسيا

25 فبراير 2024
Family members and comrades mourn the death of Eduard Niezhenets, who was killed in a rocket attack against a military base in Yavoriv during the ongoing Russian invasion, during his memorial service at the Saints Peter and Paul Garrison Church in Lviv, Ukraine, March 16, 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

وطنا اليوم:كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ عامين، وذلك في أول إفصاح رسمي عن عدد القتلى العسكريين منذ شهور.
وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع الكشف عن عدد الجرحى في الحرب، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يدعم عمليات التخطيط العسكري الروسية.
وقال زيلينسكي “31 ألف جندي أوكراني قتلوا في هذه الحرب. ليس 300 ألف وليس 150 ألفا… (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يطلق الأكاذيب هناك… لكن مع ذلك، هذه خسارة كبيرة لنا”.
فيما لم تكشف أوكرانيا عن خسائرها العسكرية منذ نهاية عام 2022 عندما قال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك إن 13 ألف جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الغزو في 24 فبراير شباط.
ولا تكشف روسيا عن خسائرها العسكرية التي تعتبرها سرية.

خطة سلام
إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني إن بلاده تأمل في أن يناقش زعماء العالم خلال قمة تعقد في سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام وأن يتم بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في كييف “آمل أن يتم ذلك في الربيع. يجب ألا نخسر هذه المبادرة الدبلوماسية”.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية انطلقت في 24 فبراير الماضي، ومنذ ذلك الوقت تأهبت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة من أجل دعم أوكرانيا في وجه موسكو، مغدقة عليها المساعدات المالية، وحتى الأمنية الدفاعية.


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