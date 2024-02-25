بنك ABC يعلن عن نتائجه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023

وطنا اليوم:أعلنت اليوم مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب.) – المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز “ABC” عن نتائجها المالية للربع الرابع وللعام المنتهي في 2023.

حقق البنك زيادة بنسبة 53% في الأرباح الصافية للعام والعائدة إلى مساهمي الشركة الأم على أساس سنوي لتصل إلى 235 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بنمو قوي للأعمال الأساسية وقاعدة تمويل مستقرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة واستقرار تكلفة الائتمان. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1,279 مليون دولار أمريكي لأول مرة في تاريخ البنك، مسجلًا زيادة قدرها 16% على أساس سنوي. حافظت الميزانية العامة على صلابتها، حيث ظلت مستويات كفاية رأس المال والسيولة عند مستويات قوية، بينما بلغ مجموع الموجودات 44 مليار دولار أمريكي بعد تجاوز البنك حاجز الأربعين مليار دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ نتيجة لنمو القروض والأوراق المالية والأصول السائلة.

وبهذه المناسبة، يسر مجلس إدارة البنك أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية (بقيمة 0.0225 دولار أمريكي للسهم الواحد، بواقع 2.25% من رأس المال، أي ما يعادل حوالي 70 مليون دولار أمريكي) بزيادة بنسبة 50% على أساس سنوي، وذلك تماشياً مع النمو في الارباح التي حققتها المجموعة والتي سيتم عرضها للموافقة في اجتماع الجمعية العامة العادية.

وقد حصدت مجموعة بنك ABC أكثر من 15 جائزة عالمية مرموقة خلال العام الماضي تقديرًا لتميزها وجهودها في الابتكار عبر جميع قطاعات الأعمال، منها “جائزة أفضل بنك في البحرين للعام 2023 من مجلة ذا بانكر (التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز( للمرة الثالثة”.

إلى جانب ذلك، فازت مجموعة بنك ABC بجوائز رفيعة مثل جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط من مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة أفضل بنك للشركات في البحرين من مجلة يوروموني للتميز، وجائزة البنك الرائد في السوق في مجال الخدمات المصرفية للشركات، وجائزة البنك الرائد في الحلول الرقمية، إلى جانب الاعتراف بجهود البنك ضمن قائمة قادة السوق في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة من مجلة يوروموني. بالإضافة إلى ذلك، حصد بنك “إلى”، التابع لبنك ABC، بجميع الجوائز الستة التي تم توزيعها في حفل جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل الخدمات الرقمية في العالم، من ضمنها جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في البحرين للعام الثالث على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: “لقد حققت المجموعة نتائجًا غير مسبوقة من حيث الإيرادات ومجموع الموجودات، كما شهدت نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 53% على أساس سنوي . تعكس تلك الأرقام النموذج القوي لأعمال البنك وتميزه بحضور قوي في أسواق مختلفة، مما يمكنه من الإستفادة من الفرص المتاحة في ظل التحديات الراهنة أو خلال فترة تحسن الأحوال الاقتصادية. تجسد الجوائز العديدة التي حصلت عليها المجموعة، من ضمنها جائزة أفضل بنك في البحرين للعام 2023 ثقافته الراسخة وطموحه لأن يبقى دائمًا الخيار الأول للعملاء. الميزانية العامة للمجموعة سليمة وصلبة، مع بقاء مستويات كفاية رأس المال والسيولة عند مستويات قوية. نواصل وبثبات تنفيذ استراتيجيتنا ونتطلع في عام 2024 إلى مواصلة التقدم الذي حققناه العام الماضي ضمن رحلتنا الاستراتيجية لبناء “بنك المستقبل الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:

ملامح الأداء الرئيسية للربع الرابع من عام 2023:

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للربع الرابع من عام 2023 مبلغًا قدره 52 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 30٪ مقارنة بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.01 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.01 دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

سجل مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم ربحًا بقیمة 84 مليون دولار أمريكي، مقارنة بربح قدره 11 مليون دولار أمريكي مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي للربع الرابع من عام 2023 مبلغًا قدره 336 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 8٪ مقارنة بمبلغ 310 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

ملامح الأداء الرئيسية للعام 2023

بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم نحو 235 مليون دولار أمريكي بنمو قدره 53% مقارنة مع 154 مليون دولار أمريكي المسجلة خلال العام الماضي. ويعود الفضل في هذا النمو القوي للأعمال الأساسية عبر العديد من الأسواق والإدارة الفعالة للآثار المحتملة للتغير في أسعار الفائدة في بيئة تتسم بارتفاع تلك الأسعار.

بلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.07 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.05 دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

سجل مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم ربحًا بقیمة 258 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 98 مليون دولار أمريكي مسجلة في عام 2022. في العام الماضي، نشأت الخسارة متأثرة بالتغير في القيمة العادلة لسندات الديون وتحويل العملات الأجنبية في الشركات الخارجية التابعة للمجموعة. ومع ذلك، انخفضت هذه التحركات في الفترة الحالية بشكل كبير على أساس صافي مع تعزيز الريال البرازيلي والتحركات الإيجابية في تقييمات السوق العادلة لمحفظة سنداتنا التي عوضت تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2023، 1,279 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% مقارنة بـ 1,101 مليون دولار أمريكي المسجلة في يالعام السابق.

الميزانية العامة

بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة في نهاية الفترة 4,300 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع قيمة 4,095 مليون دولار أمريكي المسجلة في نهاية العام 2022، مسجلة ارتفاع بنسبة 5% بشكل أساسي عن الأرباح الإضافية بعد توزيع الأرباح.

بلغ مجموع الموجودات 43.9 مليار دولار أمريكي في نهاية الفترة، مقارنة مع 36.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 20٪ نتيجة لنمو الأعمال الأساسية والموجودات السائلة وتحسين الميزانية العامة وإجراءات إدارة المحفظة.

حافظت مستويات كفاية رأس المال ومستويات السيولة على قوتها: حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 1 عند 15٪، نسبة الفئة الأولى من رأس المال 13.5٪. بلغت تغطیة السیولة 278٪ ونسبة السیولة المستقرة الصافیة 128٪.

يوصي مجلس إدارة البنك للموافقة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم (بقيمة 2.25 سنت أمريكي للسهم الواحد أو بنسبة 2.25% من رأس المال المدفوع) البالغة حوالي 70 مليون دولار أمريكي مقارنة، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية.

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو متواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه حلول عالمية مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات سواء تحت مظلة التمويل الإسلامي أو التقليدي، كم يقدم أيضًا الخدمات المصرفية للمعاملات وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال والأسواق المالية وتمويل العقارات. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” المتوفر حصريًا عبر الأجهزة الذكیة في البحرين والأردن.

تنوه مجموعة بنك ABC للسادة المساهمين إلى أن البيانات المالية، والبيانات الصحفية، متوفرة على المواقع الإلكترونية لبورصة البحرين وبنك ABC. مزيد من التفاصيل موضحة في العرض التقديمي للنتائج للمستثمرين المنشور على موقع بنك ABC الإلكتروني.

يستضيف بنك ABC اجتماع افتراضي للسادة المساهمين والمستثمرين لمناقشة النتائج المالية والأرباح للربع الرابع للفترة المنتهية في 2023 وذلك يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com