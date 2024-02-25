التربية تدعو عشرات المرشحين للمقابلات الشخصية – أسماء

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم، العشرات من المرشحين للمقابلة الشخصية، لغايات التعيين.

وقالت الوزارة بيان لها، الأحد، إن المدعوين للمقابلة الشخصية، تم اختيارهم وفقًا لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية بموجب أحكام المواد (13/ز,15) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.

وأضافت أنه يجب عليهم التواجد في قسم التوظيف- إدارة الموارد البشرية، مركز الوزارة/ العبدلي (الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول) الساعة التاسعة (9:00) صباحًا، من الاثنين 26 شباط/ فبراير ولغاية الخميس 29 شباط من الشهر ذاته 2024.

وأشار إلى أن المقابلة الشخصية لوظيفة معلم تتكون من (المقابلة الفردية + المهمة الكتابية) والمبنية على الكفايات الوظيفية.

وأكد أنه على المرشحين، ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد، وإحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، إضافة إلى إحضار قلم حبر جاف أزرق، مشددة على أنه كل من لا يحضر المقابلة الشخصية يعتبر مستنكفًا.

الاثنين 26-2-2024 (9:00 – 10:00) صباحًا

آلاء مرزوق احمد حسن

منى خليل محمد صبح

احمد سالم احمد ملاعبه

بشار عارف سعيد حماد

ميسون محمد علي النجار

نهله محمد اسماعيل البو

اريج حمدان سالم السواعير

الاثنين 26-2-2024 (10:00 – 11:00) صباحًا

بيان خليل ابراهيم الدويات

نداء عارف حسن دعباس

احمد هاشم ايوب خماش

سيف الدين مصطفى علي محمد

عمر احمد حسين العميان

يزن محمد يوسف شحاده

يوسف مصباح يوسف محمود

يوسف ناجح فالح النجار

الاثنين 26-2-2024 من الساعة (11 عشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا)

احمد حسن جميل البريزات

سفيان موسى خليفه المسانده

معتصم يوسف فخرى عقاب

اروى صدقي محمود قاسم

شذى نهار مد الله الطراونة

الاثنين 26-2-2024 من الساعة (12 ظهرا إلى الواحدة بعد الظهر)

علي محمد علي الربايعه

علي محمد منصور العطاونه

يس سامي طه المحاميد

فاديه احمد مفلح العمرو

الاثنين 26-2-2024 من الساعة (9 صباحا إلى 10 صباحا)

ايه محمود جمال الزعبي

سحر منور حسن العوامله

منال عبدالهادي علي الداغش

عبد الله خالد احمد الساعد

محمد عقيل احمد النجار

يزن حسين موسى ابو ورده

عبدالله ابراهيم خضر الوشاحي

الاثنين 26-2-2024 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 11 صباحا

فاروق موفق ضيف الله علي

ملك طلال اعليان طعاني

جمانه محمود عبد المحسن الرواشدة

بشار محمد ابراهيم الصمادي

اشراف حسن معيلي الجمعان

دينا زيد مفلح السميران

نعمات سليمان فنخور العظامات

الاثنين 26-2-2024 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا

تغريد محمد حمد الشروش

حاكم عوده عبد الله الخريشة

وعد ناجح فالح الرواشده

محمد علي سالم الطراونه

الاثنين 26-2-2024 من الساعة(12 ظهرا إلى الساعة الواحدة بعد الظهر)

فاطمه سلامه خليف النوايشه

مريم محمد عليان الهويمل

عمر سليمان سودان الركيبات

عمار شاهر مد الله الطراونه

الثلاثاء 27-2-2024 من الساعة (9 صباحا إلى الساعة 10 صباحا)

اشراق عبد الرزاق محمد الدويري

الفت خليل محمود عباس

فرح احمد جبر الطهراوي

نبال خليل محمد صالح

سميه يوسف نمر عز

ايمان مجدي مسعود مسعود

ساره ايمن عبد الله الفيومي

الثلاثاء 27-2-2024 من الساعة ( 10 صباحا إلى الساعة 11 صباحا)

اسراء عوني خليل طه

وليد هشام احمد الفقيات

دعاء عدنان عبد الخالق سمارة

اريج امجد نهار الطوالبه

اسماء خطاب عمر ابو رحمه

فاطمه احمد خليل ابو جمعه

محمد حسن عبد الكريم البنا

ربى عز الدين احمد حمد

الثلاثاء 27-2-2024 من الساعة (11 صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا)

نور احمد مصطفى قيسي

يزن ابراهيم ذيب ابو عوقه

حنين احمد عبد العال عبد العال

هبه محمد محمود العسعيس

ياسمين نبيل فاروق عقل

ليلى عيسى صالح حموده

الثلاثاء 27-2-2024 من الساعة (الثانية عشرة ظهرا إلى الواحدة بعد الظهر)

دعاء كامل زهدى هارون

ساره محمد حسن العضيدي

حنان سليمان عواد ابو تربان

ولاء عايد عبد الرحمن ابو عليان

الثلاثاء 27-2-2024 من الساعة (9 صباحا إلى 10 صباحا)

سعاد احمد عبد الحافظ عساف

عروبه محمد سويلم الهويمل

نجد محمد عقله المرايات

هديل عبد العزيز كايد الربيحات

هبه محمد عبد الله الخلايله

اسراء عبد الجليل عبد ربه عيال عواد

عائشه محمد سلامه العدينات

الثلاثاء 27-2-2024 من الساعة (العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا)

رغد عبد الحميد بليشان العطيوى

منتهى احمد جميل السوالقه

ايناس احمد سلامه الزيدانين

افنان جمال دليع العريني

سيرين ياسين بشير عوض

سحر محمد شفيق المحاميد

دانيه عبد الله عوده دويرج

مريم محمد حمد المراعيه

الثلاثاء 27-2-2024 من الساعة (الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا)

خلود سلامه زايد الهلايله

رنيم ابراهيم عبدالكريم المزايده

منار هارون عطا الله المراعيه

احمد مدحت زكريا ابو خرمه

ميس نبيل عثمان الكيالي

ثائر نياز علي المشني

الثلاثاء 27-2-2024 من الساعة (الثانية عشرة ظهرا إلى الواحدة بعد الظهر)

زيد نصر محمد سلامه

نفين صادق محمد صبح الحشيم

انوار علي حسن العساف

تقى احمد محمد الخشمان

هيلدا يوسف قاسم نصار

الأربعاء 28-2-2024 من الساعة (التاسعة صباحا إلى العاشرة صباحا)

هيا عماد طاهر القماز

احمد خالد سليم الهندي

هناء احمد رشيد عبدالله

ايه جمعه محمود عباد

اشراق خليل ابراهيم الرواد

اسماء محمود عبد الله جوده

بتول محمد زكي يوسف ملكاوي

الأربعاء 28-2-2024 من الساعة (العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا)

فرح يوسف توفيق شلبيه

خضر جهاد محمد الصلخدى

منال عبد الله محمد عبد الله

زينب روبين صالح اندي

هند حسين حسن جراب

منال فهد احمد عبد المجيد

مريم خالد محمود الاسمر

حنان شفيق عبد الكريم هزايمه

الأربعاء 28-2-2024 من الساعة (الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا)

لجين باسم محمد علي الدحادحه

امل رياض عبدالله العمري

صفاء عبدالله سليم الخطيب

اياد امجد علي العلي

محمد عبد السلام اسماعيل الحيح

وعد اياد محمود ابو دياك

الأربعاء 28-2-2024 من الساعة (الثانية عشرة ظهرا إلى الواحدة بعد الظهر)

رغد عبد الله محمد الشطناوي

ادريس خالد محمد العلاونه

مريم احمد غالب الخطيب

تيماء سليمان محمد حسني

الأربعاء 28-2-2024 من الساعة (التاسعة صباحا إلى العاشرة صباحا)

عبد الله محمود محمد الجندى

فرح اسامه عبد الله المبيضين

محمد عبد الله يوسف عايش

صفاء حسين سلمان شادرمه

رزان فالح حمد المرايات

ايهاب رياض حسام اتكيدك

حسين جبرين حسين ابو جزر

نور عمر خيرو شراب

ابتهاج مصطفى جميل محمود

الأربعاء 28-2-2024 من الساعة (العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا)

لانا ماجد امين عبد الحافظ

نور حسين هاشم الكتاوى

باسل طه موسى الخميس

ابراهيم زاهي احمد ابو كوش

علا جاسر محمود صفران

يوسف احمد يوسف نداف

قصي اكرم جميل قاسم

براءه ابراهيم محمد مهداوي

الأربعاء 28-2-2024 من الساعة ( الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا)

بيان محمود حسن مقدادي

عروب حسن موسى عمرات

اسماء اشرف حسين بني هاني

اكرام باسم احمد كنعان

انوار يحيى عبد القادر ابو مهنا

حمزه خالد عبد القادر داغر

الأربعاء 28-2-2024 من الساعة (الثانية عشرة ظهرا إلى الواحدة بعد الظهر)

رؤى اسامه صبحي محمود

وفاء عدنان اسماعيل حجير

رانيا ابراهيم موسى ابو الهيجاء

لبنى جمال احمد صقر

الخميس 29-2-2024 من الساعة (التاسعة صباحا إلى العاشرة صباحا)

بنان محمد عبد الرحمن بني عامر

هدى جميل محمد المقبل

ميساء زعيم محمد العزام

كوثر عادل محمد الرشايده

غاندي صالح حسين ربابعه

اسراء فهد عبد الكريم ابو الهيال

ايناس ضيف الله علي النوادي

الخميس 29-2-2024 من الساعة (العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا)

ذكريات ضيف الله محمود الوردات

سحر محمد احمد الاحمد

سكينه محمود محمد القسيم

يسرى علي محمد الحمدان

رغد ابراهيم محمد القادرى

شهناز ناصر محمد بني مصطفى

الهام عيد ضيف الله ابو العدس

طارق ايمن احمد المومني

الخميس 29-2-2024 من الساعة (الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا)

محمد طلال احمد عنانزه

اسيل محمد محمود المشاقبه

احمد محمد عقله الخزاعله

شيرين عبد الله هلال الشوحه

بهاء الدين فلاح محمد العموش

الخميس 29-2-2024 من الساعة (الثانية عشرة ظهرا إلى الواحدة بعد الظهر)

ساره ضيف الله عقله السرحان

رؤى عبد الباسط خليل المدادحه

حذيفه خالد عبيد الله المطارنه

احمد سلامه عوده الحجايا

الخميس 29-2-2024 من الساعة (التاسعة صباحا إلى العاشرة صباحا)

حسن احمد خالد البواعنه

قصي احمد عبد الرحمن ابو سل

يزيد عصام فهد حامد

احمد سالم محمود طلفاح

قصي صيتان احمد الزيوت

محمد احمد عبد الله البشايره

هناء ابراهيم محمد سليط

الخميس 29-2-2024 من الساعة (العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا)

حسن خليل حسن الاسعد

اسراء احمد محمد العواجنه

صهيب محمد ربحي سالم السيد احمد

غدير يوسف داوود بني عمر

نزار يحيى عبد الله القضاه

عدي قسيم حسن السليتي

بيان زيد احمد الصعوب

رنيم خالد محمود البشابشه

الخميس 29-2-2024 من الساعة (الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا)

فرح محمد عبد الوهاب الصعوب

احمد عرفات حلمي ابو الفيلات

نسيم فارس احمد الزغيلات

عمرو مصلح عبد الطراونه

لمى مصطفى ابراهيم الطراونه

اسيل ماهر عوده الحرازنه

الخميس 29-2-2024 من الساعة (الثانية عشرة ظهرا إلى الواحدة بعد الظهر)

لانا مصطفى ابراهيم الطراونه

انفال بشار سالم العطيوى

احمد خليل توفيق القطاطشه

انس خليف خليل الهوامله

ورد وليد احمد عمرو