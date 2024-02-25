كابيتال بنك يفوز بجائزة أفضل تنفيذ للخدمات المصرفية الأساسية من شركة IBS العالمية

وطنا اليوم:توّج كابيتال بنك إنجازاته في العام 2023 بحصوله على جائزة “أفضل تنفيذ للخدمات المصرفية الأساسية عن فئة “أفضل تنفيذ لمشروع” من شركة IBS Intelligence للابتكار ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة مرسخاً بذلك تميزه وابتكاره في السوق المصرفي.

ويسلط هذا التكريم الضوء على النجاحات المميزة التي حققها كابيتال بنك بفضل اعتماده على حلول Temenos المصرفية الأساسية، لإطلاق مشروعه التحولي الخاص بترقية نظامه المصرفي الأساسي، وذلك إدراكاً من البنك للحاجة إلى التوسع بالتزامن مع تنفيذ خطط نموه الطموحة.

ونجح فريق كابيتال بنك على مدار السنوات الماضية في تنفيذ ثلاثة من أهم المشاريع المصرفية الأساسية والأكثر تأثيراً على أداء البنك في وقت قياسي وهي إطلاق عمليات فرع المصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية خلال 45 يوماً بسلاسة، مما مكن من تقديم خدمات محسنة وتجربة مصرفية متفوقة للعملاء.

وتمثل المشروع الثاني في تبسيط العمليات من خلال الاستحواذ على بنك عودة الأردن، حيث أدى دمج النظام المصرفي الأساسي لبنك عودة الأردن إلى تعزيز وجود كابيتال بنك في السوق الأردني وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وفي مشروعه الثالث، تمكن كابيتال بنك من التغلب على تحديات عملية الاندماج مع بنك سوسيته جنرال- الأردن، مما ضمن انتقالاً سلساً وتجربة مصرفية متسقة للعملاء.

وساهمت الحلول المصرفية الأساسية في رفع الكفاءة التشغيلية في كابيتال بنك، حيث تُرجم ذلك إلى تحقيق وفر كبير في التكاليف وتعزيز المرونة التشغيلية وكفاءة العمليات، مما انعكس إيجاباً وبشكل مباشر على العملاء من خلال معالجة المعاملات وطلبات الخدمة الفورية بشكل أسرع وأكثر دقة، وبالتالي تعزيز معدلات الاحتفاظ بالعملاء.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في كابيتال بنك، عز الدين أبو سلامة: “نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة من IBS Intelligence وهي دليل على التزامنا بالابتكار المستمر والتميز التشغيلي، لقد مكنت شراكتنا مع Temenos ليس فقط من تزويدنا بمنصة تكنولوجية متطورة، بل سهلت أيضاً ثقافة المرونة والقدرة على التكيف وتنفيذ خطط النمو الطموحة لدينا، مما سمح لنا بدمج عمليات الاستحواذ بسلاسة، والتوسع في أسواق جديدة، وتحسين عروض خدماتنا باستمرار، ونحن الآن في وضع مثالي للاستفادة من الفرص المستقبلية وتقديم قيمة أكبر لعملائنا ومساهمينا.”

وأعرب أبو سلامة، عن تقدير كابيتال بنك العميق لكامل الفريق المشارك في هذه المشاريع، والذي كان لجهوده الدؤوبة والتزامه الذي لا يتزعزع دور فعال في تحقيق هذه الجائزة، مشدداً في ذات الوقت على التزام البنك بالتحسين المستمر وقيادة التغيير الإيجابي في المشهد المصرفي.

من جانبه، قدّم مدير عام شركة Temenos في الشرق الأوسط وأفريقيا، لي آل كورن، تهنئته لكابيتال بنك على حصوله على هذه الجائزة التي يستحقها بجدارة، والتي تسلط الضوء على نجاح عملية تحديثه المصرفي الأساسي مع Temenos. وقال: “كابيتال بنك هو نموذج لما يمكن تحقيقه من خلال منصة حديثة ومرنة وتمتاز بأحدث القدرات المصرفية. ومع Temenos، فإن فريق كابيتال بنك جاهز للمستقبل ونحن فخورون بدعمه ليتمكن من مواصلة الابتكار والاستفادة من منصتنا لتحقيق النمو المستدام وتحسين تجربة العملاء المصرفية.”

بدوره، هنأ نِخيل غوخالي، مدير البحوث والملكية الرقمية في آي بي إس إنتليجنس فريقَي كابيتال بنك و Temenos على فوزهم المستحق بجائزة “أفضل تنفيذ لمشروع مصرفي أساسي” في حفل توزيع جوائز الابتكار التكنولوجي المالي العالمي لعام 2023.

وأشار غوخالي إلى أن هذا التعاون أظهر موثوقية ومتانة منصة Temenos، وقال: “حيث لعبت الشراكة ما بين الطرفين دوراً رئيسياً في دمج التكنولوجيا بسلاسة خلال عمليات الاستحواذ الكبرى التي قام بها البنك. وقد لفت أنظار لجنة التحكيم بفضل التنفيذ السلس لترقية التقنيات المستخدمة، والتي تم إنجازها خلال أشهر قليلة فقط، ما مكّن كابيتال بنك من الاستحواذ على بنك عودة الأردن وسوسيته جنرال الأردن بسلاسة، مع تقليل الأعطال واغتنام مزايا البصمة التشغيلية بشكل أكبر.”