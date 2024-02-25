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جيش الاحتلال يتكبد خسائر جديدة في معارك قطاع غزة

25 فبراير 2024
جيش الاحتلال يتكبد خسائر جديدة في معارك قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين في المعارك جنوب قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الرقيب نيريا بالتا، من أسر شمرون، مقاتل في دورية جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، 21 عامًا في نوفو.
وأضاف أنه أصيب ضابط ومقاتلان في دورية جفعات بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة.
وأشار إلى أنه تم نقل الضابط والجنديين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.
وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 578 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، و239 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
فيما أصيب 2,962 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصف حالة 453 منهم بالخطرة، و787 إصابة متوسطة، و1,722 إصابة طفيفة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


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