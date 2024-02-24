غرف الصناعة ومجلس الأعمال الأردني في دبي يبحثان تعزيز التعاون

وطنا اليوم- التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الخميس، الدكتور احمد ذوقان الهنداوي رئيس مجلس الاعمال الأردني في دبي وأعضاء من المجلس، بحضور القنصل الأردني في دبي عاصم العبابنة ونائبي رئيس غرفة صناعة الأردن هاني ابوحسان ومحمد وليد الجيطان وممثلين لشركات صناعية مشاركة في معرض الخليج الغذائية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون ما بين غرف الصناعة ومجلس الأعمال، بما يصب في تعزيز التبادل التجاري بين الاردن والامارات، وكذلك بحث آليات التكامل الاقتصادي والشراكة بين رجال الاعمال في البلدين، خصوصا وان قيادتي البلدين الشقيقين تدعم تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال مبادرة الشراكة الصناعية بين الأردن ومصر والامارات والبحرين، والتي تزخر بفرص واعدة وبقطاعات ذات جدوى وقيمة مضافة لبناء شراكة صناعية تكاملية للوصول لتنمية اقتصادية مستدامة، تؤسس لتحقيق حلم التكامل الاقتصادي العربي .

واوضح الجغبير خلال اللقاء ان الأردن يمتلك بيئة استثمارية محفزة، كما يتوفر فيه فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة، خصوصا وان القطاع الصناعي الأردني يمتلك إمكانيات ومقومات مميزة، وأن هناك فرصا عدة في المجالات الصناعية الواعدة، حيث يعتبر هذا التكامل فرصة واعدة لنمو وازدهار الصناعة الوطنية.

من جهته أكد الدكتور الهنداوي على عمق العلاقة الاستراتيجية ما بين الأردن والإمارات، موضحاً أن حجم استثمارات الأردنيين في دولة الإمارات، يتجاوز الملياري دولار، بينما يتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن حاجز الأربعة مليارات دولار، مشيرا إلى ضرورة وأهمية تفعيل العلاقة ما بين رجال الأعمال الأردنيين والإماراتيين، خصوصا وان الإمارات تستضيف حوالي 300 ألف أردني كمستثمرين أو خبراء أو رجال أعمال.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين، وعقد اجتماعات دورية ما بين أعضاء مجلس الاعمال الأردني في دبي وبين غرفتي صناعة الأردن وعمان، على ان يتم عقد الاجتماع القادم خلال شهر تموز القادم في المملكة الأردنية الهاشمية.