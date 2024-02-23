حركة سياحية نشطة للاستمتاع بالأجواء الدافئة في عجلون

وطنا اليوم:شهدت المناطق الشفا غورية بمحافظة عجلون، حركة سياحية نشطة من قبل الزوار محليًا وخارجيًا للاستمتاع بالأجواء الدافئة، مفترشين جنبات الطرق في وادي كفرنجه وراجب والسد.

كما ارتاد المئات من السياح (تلفريك) عجلون والقلعة، حيث انطلقت خمس حافلات على برنامَج أردننا جنه من مركز الزوار على رحلات المبيت.

وطالب عدد من المهتمين بالشأن السياحي والبيئي، بضرورة الحفاظ على نظافة مواقع التنزه وعكس الوجه الحضاري للمحافظة التي تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية جعلت منها نقطة جذب للباحثين عن الراحة والاستجمام بين أحضان الطبيعة الخلابة.

ودعت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، إلى أهمية تكثيف جهود التوعية والحملات التي تساهم في غرس ثقافة حماية البيئة والحفاظ عليها.

وبين عضو مجلس إدارة جمعية البيئة الأردنية محمد حمد البعول أهمية تعزيز جهود حماية البيئة، مشيرًا إلى أن الجمعية تنفذ ورش ومحاضرات في المدارس لنشر الوعي البيئي، بالإضافة إلى حملات النظافة وتقليم الأشجار.

وقال مدير البيئة في المحافظة الدكتور نزار حداد، إن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات البيئية، تنفذ حملات لتنظيف عدد من المواقع السياحية، بالإضافة إلى النشرات التوعوية والتثقيفية التي تدعو لعدم ترك النفايات والتخلص من ظاهرة الإلقاء العشوائي لها وتقليل أضرارها على الغابات.