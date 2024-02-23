انخفاض متطلبات تمويل مفوضية اللاجئين المخصصة للأردن

وطنا اليوم:انخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، وبالتالي هناك انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 43% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وذلك حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وتبلغ المتطلبات المالية للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الحالي 2.342 مليار دولار لمحاولة تلبية احتياجات قرابة 16 مليون شخص من النازحين قسراً وعديمي الجنسية في جميع أنحاء المنطقة.

بدون التمويل الكافي، سيتعين على مفوضية اللاجئين وقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياUNHCR

وتحدثت المفوضية عن استعدادها لنقص محتمل في مساهمات برامجها لعام 2024، ومن المرجح أن تواجه القرار الصعب المتمثل في كيفية تقليل المساعدات الأساسية وتحديد أولوياتها، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات.

وسيواجه النازحون قسراً وعديمو الجنسية مخاطر حماية متزايدة وسيتفاقم العبء الواقع على البلدان والمجتمعات المضيفة، في ظل التحديات التمويلية.

وتعهدت المفوضية بمواصلة قيادة الخطة الإقليمية للاجئين السوريين وتعزيز القدرة على الصمود مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنسيق عمل أكثر من 270 شريكا لدعم الجهود الوطنية في البلدان الرئيسة المضيفة للاجئين السوريين في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا.

“حافة الهاوية”

وترى المفوضية أن حالات اللاجئين التي طال أمدها وحالات الطوارئ الجديدة والأزمات المتعددة والمتداخلة تدفع النازحين قسراً والمجتمعات التي تستضيفهم إلى حافة الهاوية.

وقالت إن الملايين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية بدون دعم حاسم من المفوضية والمجتمع الدولي، ويثير الاتجاه التنازلي لتمويل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القلق، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي شهدت أكبر انخفاض في التمويل المخصص، ففي 2023، تلقت المفوضية تمويلاً أقل بحوالي 214 مليون دولار لبرامجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بـ2022.

ويستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 18 شباط/ فبراير الحالي.