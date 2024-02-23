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مجزرة كبيرة وسط القطاع .. غالبيتهم من الأطفال والنساء

منذ 5 ساعات
مجزرة كبيرة وسط القطاع .. غالبيتهم من الأطفال والنساء

وطنا اليوم:استشهد أكثر من 60 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 حتى الآن في قصف إسرائيلي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وقال المكتب إن أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
واستهدفت طائرات الاحتلال منازل عدة عرف من بينها منزل عائلة العطار، في شارع أبو عريف في دير البلح، كذلك عائلة ياغي على مدخل الزوايدة وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الركام.
وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال عاودت اقتحام مجمع ناصر الطبي، بعد أن كانت قد انسحبت من داخله، وأبقت على حصاره، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.


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