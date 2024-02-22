الأردن يتقدم بمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة

وطنا اليوم:حقق الأردن تقدما ملحوظا بنتائج القيمة الاجمالية لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقّالة لعام 2023 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بنتيجة نضج بلغت (64%) لعام 2023 مرتفعة عن عام 2022 بنسبة زيادة 5% والتي بلغت آنذاك (59%)، كما حافظ الأردن حسب التقرير الصادر من الاسكوا على المركز الخامس عربيا في الترتيب العام للمؤشر حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى تلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فعُمان، فالأردن.

ويُصنّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة GEMS (17) دولة بناءً على مدى نضج (84) خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ووفق ثلاثة ركائز رئيسية هي ركيزة (توافر الخدمة وتطوّرها) التي تُمثل جانب العرض للخدمات الحكومية الإلكترونية، وركيزة (استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها) التي تُمثل جانب الطلب على الخدمات الحكومية الإلكترونية، وركيزة (الوصول إلى الجمهور) التي تُمثل جانب إدماج هذه الخدمات حيث يُقصد بنضوج الخدمات الإلكترونية وفق المؤشر أن تكون الخدمة مرقمنة بكافة مراحلها ومُرفقة بحملات تسويق وتوعية بشأن استخدامها، وأن يستخدمها الأفراد ومؤسسات الأعمال على نحوٍ سليم، وأن تتاح لهم أدوات الدعم والتواصل المباشر.

حيث حققت الأردن تقدما في جميع ركائز المؤشر الأساسية، فقد حصلت في ركيزة (توافر الخدمة وتطوّرها) على نسبة نضج بلغت (70.02%) مرتفعة عن عام 2022 بنسبة زيادة مميزة بلغت (+7.34%)، وحقّقت في ركيزة (استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها) على نسبة نضج بلغت (57.36%) مرتفعة عن عام 2022 بنسبة (+1.27%). فيما سجّلت نسبة نضج في ركيزة (الوصول إلى الجمهور) بحصولها على نسبة (66.09%) مرتفعة عن عام 2022 بنسبة زيادة بلغت (+6.29%).

وأشار التقرير الصادر عن (الإسكوا) إن ارتفاع نتيجة الأردن في المؤشر الإجمالي لنضوج الخدمات الالكترونية لعام 2023 مقارنة بعام 2022 والوصول إلـى مسـتوى نضوج متقـدم للخدمـات الحكوميـة الرقمية جاء نظرا للتقـدم الحاصـل فـي معظم مؤشـرات الاداء الرئيسـية خاصة في مستوى تطور الخدمات عبر النقال، وتوفر اللغات على البوابة الالكترونية، وتوفر وسيلة لجمع اراء المستخدمين عبر البوابة الالكترونية، وصيغة تقديم البيانات المفتوحة، ومستوى استخدام خدمات المؤشر عبر البوابة الالكترونية ، ومستوى رضا المستخدم عبر البوابة الالكترونية ، وتوافر أدوات التواصل ودعم الافراد.