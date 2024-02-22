جيش الاحتلال يقصف منزل عرفات في غزة

وطنا اليوم:شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا على مناطق في قطاع غزة في اليوم 139 للعدوان المتواصل منذ السابع من كتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي.

وقصف طيران الاحتلال، الخميس، منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة وحولته إلى ركام وغير ملامحه التاريخية ومسحها بنيرانه.

ولم يعد المنزل الذي كان يقطنه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قلب مدينة غزة، يحتفظ بملامحه السابقة التي توثق مرحلة مهمة في تاريخ الفلسطينيين، وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية وثقت بالصور الدمار الذي لحق بمنزل عرفات.

وعاش عرفات تفاصيل من حياته في منزله بقطاع غزة، منذ العام 1995 حتى 2001 عندما غادر قطاع غزة إلى الضفة، وتمت محاصرته لاحقاً في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، حتى وفاته في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.

وتحول المنزل المملوك لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إلى هيكل خرساني مشوّه تتخلله صور للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

في اليوم التاسع والثلاثين بعد المئة يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى، وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من تفاقم الكارثة في القطاع المنكوب.

وأسفر العدوان المتواصل على غزة عن استشهاد 29,410 فلسطينيين، وإصابة 69,465 آخرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلا عن فقدان الآلاف تحت الأنقاض، وفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.