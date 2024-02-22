صناعة عمان تنظم يوما وظيفيا في لواء الموقر

وطنا اليوم:نظمت وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان بالتعاون مع بلدية لواء الموقر، الثلاثاء، يوما وظيفيا لغايات الربط بين الشركات الصناعية في منطقة الموقر والباحثين عن العمل في مختلف التخصصات، وبمشاركة (15) شركة صناعية من مختلف القطاعات.

عضو مجلس ادارة الغرفة ديما سختيان، أكدت أن الصناعة هي المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها بالعملية الانتاجية وتشغيل العاملين وتنشيط التجارة بشقيها التصدير والاستيراد الأمر الذي يستوجب اعطاءه الأولوية في معالجة القضايا والتحديات التي تواجهه ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحفيزه وتمكينه من النمو والتطور والمحافظة على المستثمر المحلي ودعمه وجذب الاستثمارات الأجنبية، لغايات تمكينه من خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.

من جانبها، اشارت مديرة وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان دعاء الخريشا، ان الوحدة قامت بالتنسيق مع بلدية لواء الموقر وجمعية المستثمرين الاردنية وممثلي المجتمع المحلي في منطقة الموقر، خلال تنظيمها لهذا اليوم الوظيفي، مضيفة ان فرص العمل المتوفرة في اليوم الوظيفي تبلغ (200) فرصة عمل، موضحة ان المصانع الأردنية تقدم العديد من المزايا للعاملين لديها، ومنها تأمين وسائل المواصلات وكذلك وجبات غداء اضافة الى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، عدا عن المزايا الاضافية التي تقدمها بعض المصانع، مما يجعل العمل في المصانع جاذبا للشباب الأردني، كما انه يؤمن لهم مسارا وظيفيا قابلا للتطوير.

يذكر ان المصانع في منطقة الموقر، تشغل حاليا 10 الاف و963 عاملا وعاملة.