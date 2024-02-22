بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

منذ 4 ساعات
مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

وطنا اليوم:أقرت اللجنة المالية لمجلس الاعيان الموازنة العامة كما وردت من مجلس النواب.
وكان مصدر في مجلس الأعيان رجح عقد جلسة المناقشة العامة لموازنة 2024 تحت القبة، منتصف الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الثلاثاء المقبل.
ويأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، اليوم الخميس مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الاقتصادي الحكومي في دار مجلس الأعيان.
وذكر المصدر أن هذا الاجتماع سيكون الأخير ضمن سلسة اجتماعات عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:36

الحوثي يحظر مرور سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب

16:28

بعد أن قاطعها العرب.. ستاربكس تفاجئ الصينيين بقهوة بنكهة لحم الخنزير

16:20

الدكتور بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية

15:59

غانتس يهاجم تغطية قناة الجزيرة للحرب على غزة

15:51

حزمة مساعدات كندية جديدة لدعم مشاريع تنموية في الأردن

15:48

الملك يغادر إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين

15:31

دراسة تحذر من تسجيل 85 ألف شهيد في غزة خلال 6 أشهر

15:24

الولايات المتحدة.. تنصح بالشيء وتمارس عكسه

15:19

الزيادات : الأردن قدم للمحكمة الادلة اللازمة على وحشية اسرائيل

15:02

الصفدي أمام العدل الدولية : احكموا أن الاحتلال مصدر الشر كله

14:56

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

14:51

للمرة الثانية.. إنارة ساعة بيغ بن في لندن دعماً لغزة

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024