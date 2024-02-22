مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

وطنا اليوم:أقرت اللجنة المالية لمجلس الاعيان الموازنة العامة كما وردت من مجلس النواب.

وكان مصدر في مجلس الأعيان رجح عقد جلسة المناقشة العامة لموازنة 2024 تحت القبة، منتصف الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، اليوم الخميس مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الاقتصادي الحكومي في دار مجلس الأعيان.

وذكر المصدر أن هذا الاجتماع سيكون الأخير ضمن سلسة اجتماعات عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2024.