فيديو مثير للجدل.. أهالي بلدة لبنانية يعلقون شخصا على عمود

وطنا اليوم:بعد أن انشغل اللبنانيون في اليومين الماضيين بتداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعليق أحد الأشخاص على عمود في بلدة سعدنايل بالبقاع الأوسط.

وبعد أن تضاربت الروايات، اضطر القضاء اللبناني للتدخل وتكشفت الحقيقة والتي تركت دهشة حول سبب كاد أن يؤدي إلى فتنة طائفية في المنطقة.

وفي حديث مع بعض الأشخاص المعنيين، وتبين أن فتاة تدعى سوسو طلبت منهم قراءة نص لرجل دين مسيحي يعيش في أميركا مقابل المال.

وتحدث أحد الصحافيين، وذكر أن القصة ستذهل المستمعين لأن لا علاقة لها ببيع الحمير والسبب أكثر غرابة من ذلك. وقال إن رجل دين اتفق مع فتاة سورية تدعى سوسو على تأمين شبان مسلمين يظهرون على تيك توك يعلنون نقل ديانتهم للمسيحية مقابل مبلغ 200 دولار شهريا.

أما الشبان فيتقاضون مقابل المقطع المصور 20 دولارا.. على أن يحصل رجل الدين على دعم من منظمات “تبشيرية”.

واستفزت هذه المقاطع المسلمين وكادت أن تتطور الى فتنة مع جيرانهم المسيحيين في بلدة تعلبايا.

ولإنهاء القضية التي كادت تتفجر بين الأهالي، عمد أحدهم الى جلب الشخص المتورط وربطه بعامود، وقد أوقفتهما السلطات إضافة إلى الفتاة سوسو.

أما ربط القضية بلحم الحمير فهو لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات.