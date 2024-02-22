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وفاة وإصابتان بانهيار جزء من مبنى في صويلح

22 فبراير 2024
وفاة وإصابتان بانهيار جزء من مبنى في صويلح

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب شخصان آخران، مساء الأربعاء، إثر انهيار داخل أحد المصانع أثناء عملية هدم لأحد الهناجر في منطقة صويلح.
وقال مصدر أمني كوادر الدفاع المدني تواجدت في المكان، حيث عملت على إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مسشتفى.
وأضاف أنه تم إلقاء القبض على متعهد الهدم، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة للوقف على أسبابها وتداعياتها.


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