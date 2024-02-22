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جيش الاحتلال يعترض صاروخا متجها نحو إيلات

22 فبراير 2024
جيش الاحتلال يعترض صاروخا متجها نحو إيلات

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض هدفا في منطقة البحر الأحمر الخميس، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات.
وتابع الجيش “الهدف لم يعبر للأراضي الإسرائيلية، ولم يشكل تهديدا للمدنيين. وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للسياسة”.
وسبق أن كانت إيلات، الواقعة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ ومسيرات بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن؛ تضامنا منهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.


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