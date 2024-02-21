استشهاد 8 مرضى نتيجة توقف الكهرباء بمجمع ناصر الطبي

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء، إن 8 مرضى استشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأوكسجين عن المرضى، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أن الوضع في مستشفى ناصر يشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى، مطالبة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لدفن الشهداء الثمانية، الذي يرفض إخراج جثامينهم من المجمع.